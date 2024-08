Cesenatico, si schianta contro conduttura del gas: chiusa via Pisciatello ed evacuate un paio di case

Tanti cesenati di rientro “dal mare” non hanno potuto utilizzare, per una fetta consistente del pomeriggio, la via Pisciatello a Sala. Motivo della strada chiusa all’altezza del civico 153 un incidente stradale, che ha coinvolto due veicoli ma soprattutto ha spezzato la conduttura del gas di una abitazione. Creando una pericolosa perdita di metano per la quale è stato necessario un maxi soccorso.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nel cuore del pomeriggio. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 ed i feriti (non gravi) trasportati in ospedale. All’operazione di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco. L’intervento è stato reso difficile dall’urto contro una cancellata e il contatore del gas di una casa da parte di una delle due vetture. Per chiudere il gas e risistemare la zona rimettendola in sicurezza è stato necessario sia chiudere al traffico via Pisciatello (con presidio costante dei carabinieri) che evacuare per oltre un’ora un paio di case ed i relativi residenti. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alla prima serata.