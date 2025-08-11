Cesenatico, si prendono a pugni in treno: interviene la Polizia

La Polizia di Stato a Cesenatico continua ad effettuare controlli alla stazione per la verifica dei passeggeri in arrivo. E proprio in un caso, alle 6 del mattino di domenica, sono stati identificati due stranieri rei di essersi azzuffati a bordo del treno che li portava in zona, proveniente da Cervia. Dopo l’intervento della volante, i due contendenti hanno dichiarato di non voler procedere con la querela uno nei confronti dell’altro. Al termine delle verifiche uno dei due, un egiziano 19enne, richiedente asilo, è stato allontanato mentre il secondo, un tunisino 22enne, essendo sprovvisto di documenti atti all’identificazione, è stato accompagnato presso gli Uffici del Presidio di Polizia, per procedere agli accertamenti del caso. Alla fine il tunisino è risultato irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, si è proceduto nei suoi confronti con denuncia all’autorità giudiziaria con valutazione della sua posizione in Italia.