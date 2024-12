Cesenatico, si avvicina a un camion e ruba 200 litri di gasolio: 45enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno deferito in stato di libertà un 45enne con diversi precedenti penali, poiché ritenuto presunto autore di un furto aggravato di circa 200 litri di gasolio, avvenuto dal serbatoio di un autocarro, parcheggiato nel piazzale di una ditta ortofrutticola del posto. L’uomo, in piena notte, approfittando del buio, s’introduceva furtivamente all’interno del perimetro dell’azienda e, dopo aver forzato il tappo del serbatoio di un camion, mediante l’utilizzo di un tubo di gomma e alcune taniche, asportava tutto il carburante presente nel serbatoio del veicolo per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura, sulla quale aveva caricato le taniche. Il mattino successivo il titolare dell’azienda, dopo aver notato le tracce di gasolio nei pressi del camion ed il danneggiamento del tappo del serbatoio, constatava l’ammanco del carburante e si rivolgeva ai militari della Stazione di Cesenatico per formalizzare la denuncia.

I meticolosi accertamenti svolti dai carabinieri, svolti oltre all’area interessata dal furto anche lungo le vie di fuga del mezzo utilizzato dall’autore, consentivano d’individuare con certezza il veicolo in uso e, dopo un’attenta analisi, anche di risalire all’utilizzatore, noto ai militari per precedenti reati contro il patrimonio, riconosciuto dai militari.

Per lui, a conclusione dei rapidi accertamenti, è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, per il reato di furto aggravato.