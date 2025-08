Cesenatico, sgomma ubriaco con la Mercedes davanti alla Polizia, poi scende dall’auto e dice: “Mica guidavo io”

Controlli a giovani fracassoni e il curioso caso di un 40enne che prova invano a ingannare gli agenti. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e degli albergatori della zona di Valverde di Cesenatico, nei pressi di un locale di intrattenimento, il Presidio di Polizia di Cesenatico e la Polizia Locale di Cesenatico, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione. Le pattuglie delle due istituzioni si sono presentate di buon mattino , intorno alle 5 di lunedì mattina per accertare quanto lamentato in questi giorni, potendo riscontrare una certa euforia tra i giovani all’uscita dal locale all’alba.

Un individuo, invece, alla vista delle pattuglie, è partito sgommando con la sua Mercedes cercando di eludere il controllo di polizia. Lo stesso è stato però immediatamente inseguito dalle pattuglie e fermato poco dopo. Chiaramente in stato di alterazione dovuto ad una ingestione abbondante di sostanze alcoliche, l’uomo un 40enne residente a Granarolo dell’Emila, prima si è rifiutato di mostrare la patente di guida e poi di sottoporsi ad alcol test, negando di essere stato lui alla guida del veicolo. A tal fine, forse credendo di poterla fare franca, era anche sceso dall’autovettura appoggiandosi al mezzo con fare disinvolto. L’escamotage non ha avuto buon esito e gli agenti hanno proceduto nei confronti dell’uomo contestandogli il rifiuto di esibire la patente di guida, che è stata sospesa. L’uomo è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria di Forlì perché il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’alcol quando si è alla guida, così come previsto dal Codice della Strada, comporta una denuncia penale. Un’ulteriore conseguenza riguarda il veicolo condotto dal quarantenne che è stato sottoposto a sequestro amministrativo, con possibilità di futura confisca ed assegnazione agli Uffici operanti per l’uso.