Cesenatico, sgombrato bivacco in San Giacomo ed azione antidroga nel litorale

Durante il fine settimana, la Polizia Locale di Cesenatico è intervenuta nella zona di Largo San Giacomo dopo che alcuni residenti avevano segnalato una situazione di potenziale degrado. I controlli e gli stazionamenti dei giorni scorsi hanno permesso di identificare e allontanare cinque cittadini nordafricani senza fissa dimora, intenti a bivaccare e a stazionare nell'area. Al fine di ripristinare la fruibilità e il decoro della zona è stata anche effettuata una pulizia straordinaria dei marciapiedi rimuovendo i giacigli di fortuna che erano stati allestiti.

I controlli del litorale invece - effettuati in sinergia con la Polizia Locale di Gatteo - sono continuati per tutto l'intenso fine settimana. Due cittadini stranieri sono stati segnalati per possesso di sostanze stupefacenti per uso personali e un cittadino romeno minorenne è stato deferito perché colto nell'atto di disfarsi della sostanza e denunciato inoltre per false generalità.

Nella serata di sabato sono stati sequestrati 25 grammi di hashish e 2 coltelli durante i controlli all'interno della Pineta di Zadina.

Un’azione che riscontra la soddisfazione del comandante Alessio Rizzo e che vengono commentate dall’assessore Mauro Gasperini: «Siamo intervenuti a Largo San Giacomo grazie al lavoro della Polizia Locale su segnalazione dei cittadini. Si stava creando una situazione di degrado in una zona centrale della città. Come amministrazione comunale siamo impegnati al sostegno delle persone senza fissa dimora, con progetti dedicati e iniziative ma è sempre necessario tutelare e mantenere il decoro di Cesenatico. Ringrazio come sempre gli agenti per l'impegno e la professionalità».