Cesenatico: sette denunce e un arresto in hotel, beccati anche i ladri di occhiali

Cesenatico
  • 02 luglio 2026
Cesenatico: sette denunce e un arresto in hotel, beccati anche i ladri di occhiali

Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio. All’interno di una struttura ricettiva della Riviera. I militari hanno rintracciato e arrestato un 46enne originario della provincia di Bari. L’uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale per un episodio risalente all’agosto 2016, deve scontare un residuo di pena pari a 5 mesi e 27 giorni. Dopo le formalità di rito in caserma, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Alcol, droga e attrezzi da scasso

Quattro automobilisti sono stati denunciati dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori nettamente superiori al limite consentito. Uno dei quattro conducenti è nei guai due volte, poiché risultato positivo anche al pre-test salivare per l’assunzione di droga. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente. Nel centro cittadino, i carabinieri hanno fermato un giovane, già noto alle forze dell’ordine. Addosso le pattuglie gli hanno trovato quattro attrezzi da scasso, portati in giro senza alcun giustificato motivo. Il materiale è stato sequestrato.

Furto sventato dall’ottico

Infine, l’intervento dei militari ha permesso di sventare un furto in pieno centro. Due uomini sono stati sorpresi e denunciati per concorso in tentato furto aggravato: avevano appena sottratto tre paia di occhiali da sole di marca, del valore complessivo di circa 500 euro, dagli scaffali di un negozio di ottica. La refurtiva è stata interamente recuperata e già restituita al legittimo proprietario.

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