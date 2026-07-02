Cesenatico: sette denunce e un arresto in hotel, beccati anche i ladri di occhiali

Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio. All’interno di una struttura ricettiva della Riviera. I militari hanno rintracciato e arrestato un 46enne originario della provincia di Bari. L’uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale per un episodio risalente all’agosto 2016, deve scontare un residuo di pena pari a 5 mesi e 27 giorni. Dopo le formalità di rito in caserma, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.