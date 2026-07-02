Cesenatico: sette denunce e un arresto in hotel, beccati anche i ladri di occhiali

Fine settimana di intensa attività per i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio. All’interno di una struttura ricettiva della Riviera. I militari hanno rintracciato e arrestato un 46enne originario della provincia di Bari. L’uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale per un episodio risalente all’agosto 2016, deve scontare un residuo di pena pari a 5 mesi e 27 giorni. Dopo le formalità di rito in caserma, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Alcol, droga e attrezzi da scasso

Quattro automobilisti sono stati denunciati dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori nettamente superiori al limite consentito. Uno dei quattro conducenti è nei guai due volte, poiché risultato positivo anche al pre-test salivare per l’assunzione di droga. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente. Nel centro cittadino, i carabinieri hanno fermato un giovane, già noto alle forze dell’ordine. Addosso le pattuglie gli hanno trovato quattro attrezzi da scasso, portati in giro senza alcun giustificato motivo. Il materiale è stato sequestrato.

Furto sventato dall’ottico