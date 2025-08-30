Cesenatico. Sequestrati 100 chili di pesce surgelato

Durante i controlli stradali sulla riviera, la volante del Presidio di Polizia di Cesenatico ha fermato un autocarro di una ditta locale che trasportava generi alimentari. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità e hanno chiamato il personale AUSL di Cesena per verifiche approfondite. I medici hanno accertato che oltre 100 kg di prodotti surgelati (principalmente pesce) viaggiavano su un mezzo non idoneo al trasporto di surgelati, con temperature oltre la soglia di tollerabilità. La merce è stata sequestrata e avviata alla distruzione per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.