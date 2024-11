Cesenatico, “Sentire le voci”: un week-end da ottimi numeri per il Festival del Podcast

Organizzatori soddisfatti dopo la seconda edizione del festival del Podcast a Cesenatico. “Anche la seconda edizione - si legge in una nota - di “Sentire le voci” è stata un grande successo con il teatro di Cesenatico che per tre giorni e per tre serate è diventato la capitale del podcast italiano grazie a moltissimi ospiti prestigiosi e alla grande partecipazione di pubblico. Il conteggio delle presenza nei tre giorni ha superato quota 600 con il festival è cominciato venerdì pomeriggio alle 16 ed è andato avanti senza sosta fino a domenica sera portando sul Porto Canale moltissimi nomi di rilievo della cultura e dello spettacolo italiano. La grande novità di quest’anno è stata anche rappresentata dalla partnership con RaiPlaySound che ha allestito un corner dedicato all’ingresso del teatro con cuffie e tablet per ascoltare i suoi podcast di maggior successo e il legame rinnovato con Usma Radio che ha permesso a ogni incontro di essere registrato in diretta e da subito disponibile su Spotify. Il festival - con la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la curatela di Gianni Gozzoli - ha visto ogni incontro a ingresso libero. Il programma anche quest’anno ha regalato a Cesenatico grandi nomi tra cui Federico Buffa, Maurizio Carucci, Oliviero Bergamini, Antoio Iovane, Matteo Caccia, Chiara Galeazzi, Ciccio Lancia, Daniele Tinti, Stefania Brucini, Alberto Grandi e tantissimi altri”.

Così il direttore artistico Matteo Cavezzali: «Si è conclusa una seconda edizione ricca di stimoli e spunti di riflessione importanti. In teatro si è raccolta una comunità di cittadini diversi tra loro, composta da ragazzi molto giovani, adulti e anche anziani curiosi di questo nuovo modo di raccontare. Abbiamo parlato di psicologia e tradizioni culinarie, attualità e storia, comicità e narrazione. Anno dopo anno il festival sta crescendo sempre di più, grazie al Comune di Cesenatico che ha creduto fin dal primo momento in questo ambizioso progetto e grazie alla preziosa partnership della Rai che ha contribuito a dare al festival una visibilità nazionale».