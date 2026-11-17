Un nuovo successo per il Festival del Podcast a Cesenatico. Anche la quarta edizione di “Sentire le Voci” è andata in archivio e sono stati tre giorni ricchi di incontri e riflessioni con il pubblico che ha risposto presente: un crescendo di partecipazione a partire dal pomeriggio del venerdì fino al gran finale di domenica con Nicola Lagioia e il suo Santa Barbara. Il format – tutti gli incontri si sono svolti al Teatro Comunale con ingresso gratuito – ha confermato di sposarsi alla perfezione con lo spirito della città e ormai il festival è diventato parte della tradizione culturale di Cesenatico che a metà novembre diventa un centro per scrittori, narratori e podcaster. Hanno animato il palco Giulia Caramaschi, Giulia Echites, Alessandro Piperno, Davide Savelli, Federica Manzitti, Emanuele Atturo, Marco D’Ottavi, Matteo Saudino, Stefani Brucini, Luca Bottura, Jonathan Zenti, Federica Mura, Roberta Lippi, Simone Pieranni, Gabriele Niola e Nicola Lagioia.

“Il Festival ”Sentire le voci” - ha detto il sindaco Matteo Gozzoli - è partito quattro anni come una scommessa e adesso Cesenatico si ritrova in casa un format riconosciuto, solido e anche prestigioso. Il cartellone di quest’anno ha confermato l’attrattiva di questo piccolo festival che ormai tanto piccolo non lo è più. Ringrazio il direttore artistico Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli che come sempre lo affianca. Speriamo che questo percorso possa continuare così anche nei prossimi anni”.