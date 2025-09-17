Cesenatico, “Sentire le voci”: la Festa del podcast torna dal 7 al 9 novembre

Sul Porto Canale di Cesenatico si cominciano a “Sentire le voci” perché dal 7 al 9 novembre è in programma la terza edizione della Festa del Podcast che ormai è diventata un’occasione imperdibile per la città e un appuntamento fisso del panorama culturale italiano. Dopo i successi delle prime due edizioni il festival - sempre con la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la curatela di Gianni Gozzoli – si conferma il format con incontri, presentazioni e talk alla scoperta dei migliori podcast italiani. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso rimane gratuito per tutti gli incontri a conferma del grande momento di condivisione culturale di tutta la città e tutto il territorio.

Anche per l’edizione 2025 la media partnership sarà con RaiPlay Sound che ha sposato il festival dopo il successo dello scorso anno. Gli sponsor sono Hera e Coop Alleanza 3.0. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Nelle prime due edizioni abbiamo portato a teatro oltre 2000 persone facendo arrivare a Cesenatico artiste e artisti tra i migliori di tutto il panorama italiano. Questo grazie al lavoro instancabile di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli e al sostegno dell’amministrazione comunale che crede in questo progetto e in una cultura che è sempre un investimento e mai una spesa. Ringrazio l’assessore Pedulli e tutti i nostri dirigenti comunali, non vediamo l’ora di presentare il programma completo».