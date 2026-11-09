Cesenatico, “Sentire le voci”: il festival del podcast torna dal 13 al 15 novembre

Manca sempre meno alla quarta edizione di “Sentire le Voci”, il festival che si svolgerà al Teatro Comunale di Cesenatico dal 13 al 15 novembre. Dopo i successi delle prime tre edizioni - sempre con la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la curatela di Gianni Gozzoli – si conferma il format con incontri, presentazioni e talk alla scoperta di podcast e di nuove narrazioni. Il programma completo copre tre giorni di programmazione dal venerdì alla domenica. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso rimane gratuito per tutti gli appuntamenti.