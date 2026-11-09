Cesenatico, “Sentire le voci”: il festival del podcast torna dal 13 al 15 novembre

Manca sempre meno alla quarta edizione di “Sentire le Voci”, il festival che si svolgerà al Teatro Comunale di Cesenatico dal 13 al 15 novembre. Dopo i successi delle prime tre edizioni - sempre con la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la curatela di Gianni Gozzoli – si conferma il format con incontri, presentazioni e talk alla scoperta di podcast e di nuove narrazioni. Il programma completo copre tre giorni di programmazione dal venerdì alla domenica. Tutti gli incontri si svolgeranno all’interno del Teatro Comunale, con due assetti scenici diversi in base alla tipologia di incontro, per rendere ogni momento ancora più suggestivo. L’ingresso rimane gratuito per tutti gli appuntamenti.

Il programma di Sentire le Voci prende il via venerdì 13 novembre alle 16 con “Sul pezzo” insieme a Giulia Caramaschi, responsabile della comunicazione interna del Gruppo Hera, e alla giornalista Giulia Echites. Alle 17 spazio alla divulgazione storica con Davide Savelli, autore e regista, responsabile editoriale di Chora Storia e già al fianco di Alessandro Barbero nel podcast “Chiedilo a Barbero”. Con “Chiedilo alla storia”, Savelli continua a esplorare epoche, personaggi e avvenimenti attraverso le domande e le curiosità degli ascoltatori. Proprio in questi giorni è il libreria con “Garibaldi – The British Tour”, scritto insieme ad Alessandro Barbero.

Alle 18 sarà ospite Alessandro Piperno, vincitore del Premio Strega con «Inseparabili», che presenterà il nuovo romanzo “Gli scherzi della vita”, pubblicato da Mondadori. La prima giornata si conclude alle 19 con “Spudoratamente liscio”: l’autrice e documentarista Federica Manzitti e Andrea Borgnino, accompagneranno il pubblico nelle balere e nella musica romagnola di oggi, tra testimonianze, materiali d’archivio e nuove generazioni di musicisti.

Sabato 14 novembre si riparte alle 16 con “Fenomeno” e due protagonisti di UltimoUomo: Emanuele Atturo, condirettore della rivista, e Marco D’Ottavi, caporedattore, entrambi tra le voci del podcast calcistico «Pendolino». Alle 17 arriva Matteo Saudino, insegnante, scrittore e divulgatore conosciuto dal pubblico del web come BarbaSophia. Con “Le parole della filosofia” porterà al festival il suo modo di avvicinare il pensiero filosofico alle questioni del presente.

Alle 18 Stefania Brucini, ideatrice di Simple Tiny Shifts e autrice dei podcast “Valorizza il tuo tempo” e “Un passo al giorno”, presenterà “L’arte di voltare pagina”, affrontando il tema del cambiamento e delle scelte con cui costruire una vita più vicina ai propri desideri. Alle 19 la giornata si chiude con “Antani” e Luca Bottura, giornalista, autore satirico e conduttore radiofonico: dalla redazione di «Cuore» a programmi come “Lateral” e “Forrest”, fino al lavoro televisivo per “Splendida cornice”, il suo percorso attraversa alcuni dei linguaggi più riconoscibili della satira italiana.

Domenica 15 novembre il primo appuntamento è alle 11 con “Si fa presto a dire podcast”. A confrontarsi saranno Jonathan Zenti, autore di “Problemi” e vincitore di riconoscimenti internazionali per i suoi lavori audio; Federica Mura, autrice del podcast Original RaiPlay Sound “Rabbia 3.0”; e Gianni Gozzoli, autore di podcast, formatore radiofonico e curatore di Sentire le Voci. Tre percorsi professionali diversi per entrare nel lavoro di chi scrive, registra e costruisce storie da ascoltare.

Gli incontri riprendono alle 15 con Roberta Lippi, scrittrice e autrice di podcast come “Soli” e “Love Bombing”, che presenterà “Tutte le volte che ci siamo lasciati”. Alle 16 lo sguardo si sposta sull’Asia con Simone Pieranni, giornalista, fondatore di China Files e autore di “Red Mirror”. Con “Altri Orienti”, il suo podcast per Chora Media, Pieranni racconta la politica, la società e le trasformazioni dei paesi asiatici, aiutando a comprenderne le conseguenze anche sulle nostre vite.

Alle 17 sarà la volta di Gabriele Niola, giornalista e critico cinematografico, tra gli autori del podcast del Post “Dicono che è bello”, realizzato con Bianca Ferrari: un appuntamento dedicato ai film e ai modi di raccontarli. La chiusura del festival, alle 18, è affidata a Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega con “La ferocia” e autore di “La città dei vivi”. A Cesenatico presenterà “Santa Barbara”, il nuovo romanzo pubblicato da Einaudi, una saga familiare ambientata in Puglia che attraversa mezzo secolo di passioni, conflitti e cambiamenti.