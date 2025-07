Cesenatico, sei denunce dopo i controlli dei carabinieri

CESENATICO. Nei giorni scorsi i controlli dei carabinieri di Cesenatico hanno portato a sei denunce alla Procura della Repubblica di Forlì, in particolare:

- tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed i veicoli affidati a persona idonea alla guida;

- tre cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione.

Nel corso del medesimo servizio, i carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente, con segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena, nei confronti di tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, asseritamente destinate ad un uso personale e che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.