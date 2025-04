Cesenatico, “scusi dov’è il ristorante?” E gli ruba il Rolex: la ladra scoperta a Roma dai Carabinieri

In un pomeriggio dell’aprile dello scorso anno, a Cesenatico, era stata commessa una rapina ai danni di un imprenditore, in vacanza nella riviera romagnola, derubato del suo Rolex di ingente valore. All’epoca dei fatti l’uomo, mentre passeggiava lungo viale Carducci, era stato avvicinato da una giovane donna che, con la scusa di farsi fornire le informazioni su un ristorante in una via adiacente e recuperare l’auto parcheggiata nei pressi e con a bordo il figlio piccolo, lo aveva indotto ad indicarle la strada verso questa via. Qui, nascosto, li attendeva un uomo che lo ha subito minacciato con un coltello e, con la collaborazione della donna, gli ha sottratto il prezioso orologio che aveva al polso, dileguandosi assieme alla complice.

Le complesse indagini effettuate dai Carabinieri di Cesenatico e coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, svolte inizialmente attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avevano ripreso una parte degli eventi e successivamente con un’approfondita attività di analisi e ricerca con scambi info-operativi con molteplici altri reparti dell’Arma nonché la comparazione dell’episodio con altri simili denunciati in varie parti d’Italia, hanno consentito, dopo alcuni mesi, di identificare la donna, una 33enne cittadina rumena, con numerosi precedenti per condotte della stessa natura. A carico della donna, corrispondente a quella ripresa dalle telecamere e riconosciuta dalla vittima, nel corso dell’ulteriore attività svolta dai carabinieri di Cesenatico sono stati raccolti ulteriori elementi indiziari che hanno consentito al Giudice delle Indagini Preliminari di Forlì – su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica - di emettere nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

Dopo alcuni mesi di ricerche la donna, di fatto senza fissa dimora, la sera del primo aprile scorso è stata rintracciata nel quartiere Tor Bella Monca di Roma dai carabinieri della Compagnia di Frascati, in collaborazione con i colleghi di Cesenatico, dove è stata arrestata e condotta presso il carcere femminile di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Forlivese.