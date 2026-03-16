Cesenatico, scuola media Arfelli: lavori completati entro marzo

A Cesenatico stanno per volgere al termine i lavori alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi con l’adeguamento sismico che terminerà entro la fine del mese di marzo. In seguito, si darà il via alla tinteggiatura dell’edificio che sarà pronti ad accogliere nuovamente gli studenti a partire dal prossimo anno scolastico. Ad eseguire i lavori è la ditta CAMS di Reggiolo - nominata esecutrice dal Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti”di Ravenna aggiudicatario dell’appalto - un’impresa altamente specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. L’investimento totale per l’adeguamento sismico è stato di 1 milione di euro ottenuti grazie a un finanziamento PNRR a cui sono stati aggiunti 400.000 euro di fondi comunali per estendere l’adeguamento sismico ed effettuare la tinteggiatura dell’edificio.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: “Nei giorni scorsi sono stato in cantiere con i tecnici e ho potuto vedere da vicino l’avanzamento dei lavori che stanno volgendo al termine. Appena possibile provvederemo anche alla tinteggiatura e da settembre prossimo gli alunni potranno cominciare regolarmente l’anno scolastico dopo il trasferimento temporaneo alla scuola Saffi”.