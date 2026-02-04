Cesenatico, scuola e trasporto pubblico gratuito: dal 9 febbraio via alle iscrizioni per il 2026-2027

Da lunedì 9 febbraio aprono le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie. L’amministrazione ha confermato la gratuità del servizio anche per l’anno scolastico 2026/2027 per bambine e bambini e ragazze ragazzi dai 3 ai 14 anni.

La domanda va presentata esclusivamente on line con credenziali SPID accedendo tramite il sito del Comune di Cesenatico (area Tematica Trasporti) oppure alla piattaforma dedicata E-Civis. Ci si può iscrivere da lunedì 9 febbraio fino a venerdì 20 marzo 2026. Dopo aver presentato la domanda online, l’iscrizione si perfezionerà con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2026/2027 o l’aggiornamento della tessera rilasciata nell’anno scolastico precedente, da effettuarsi improrogabilmente nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 7 maggio presso lo sportello ATR di Cesenatico in via Bassi 1. Il mancato ritiro della tessera comporterà l’automatica esclusione dal servizio.

Per l’anno scolastico 2025/2026 - ancora in corso - sono stati 650 gli iscritti al trasporto scolastico gratuito con un investimento dell’ente di € 644.433,00. La previsione per l’annata 2026/2027 si assesta sulle stesse numeriche, in attesa di avere un quadro completo di tutti gli aderenti.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Abbiamo introdotto questa misura a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e in totale hanno aderito oltre 2500 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Questo significa essere stati vicini a moltissime famiglie del territorio e aver contribuito all’educazione sostenibile di cittadini del futuro che sono abituati fin da subito a utilizzare i mezzi pubblici».

Sottolinea l’assessora Emanuela Pedulli: «In questi anni la risposta e le adesioni al bando per il trasporto scolastico gratuito sono sempre andate oltre ogni più rosea aspettativa con numeri sempre in aumento a cui va aggiunta la presenza di Bicibus e Piedibus, iniziative sempre apprezzate dalla comunità. Questa misura è un invito all’utilizzo del trasporto scolastico che permette un minor impatto ambientale, un cambio di mentalità per utilizzare meno l’automobile».