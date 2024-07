Cesenatico, scuola di viale Torino e contenzioso con la ditta ex appaltatrice: il Comune fa ricorso

L’Assestamento di Bilancio 2024 verrà presentato e discusso durante il Consiglio Comunale di Cesenatico previsto per il 30 luglio con l’Amministrazione Comunale che allinea così il bilancio di previsione con le ultime variazioni di spesa. In questa stessa seduta verrà anche riconosciuto l’importo di 360.000 euro a fronte della sentenza del tribunale di Forlì - nel contenzioso con la ditta Socim per la scuola di Viale Torino - contro cui il Comune sta predisponendo il ricorso in appello attraverso i suoi legali rappresentanti. La cifra era già stata precedentemente accantonata.

L’assestamento

Nella parte corrente si segnalano aggiustamenti ordinari nei capitoli di entrata e di spesa collegati alla ricognizione di metà anno. Nella parte relativa agli investimenti sono presenti 50.000 euro (che si aggiungono a 100.000 euro già stanziati) per la progettazione dell’intervento nella scuola elementare “Leonardo da Vinci “ di Ponente; inoltre 20.000 per l’adeguamento della certificazione della prevenzione incendi della scuola materna “La Vela”. Riguardo alla nuova scuola di viale Torino si riscontra da un lato una nuova revisione prezzi di 260.000 euro come maggiore spesa; dall’altro lato si recepisce il riconoscimento di un primo rimborso ministeriale di 338.000 euro a fronte della revisione prezzi precedentemente stanziata. Inoltre, sempre in merito alla scuola di Viale Torino, sono già stati stanziati ulteriori 450.000 euro per l’impiantistica in quanto un cambio della normativa ha imposto nuovi criteri.

«L’assestamento è una tappa sempre importante che testimonia la solidità dell’ente e la serietà di questa amministrazione che si fa e sempre trovare pronta di fronte a questo appuntamento. Adesso gli uffici di concerto con la giunta cominceranno subito a lavorare in vista del bilancio di previsione 2024-2026. In merito al contenzioso con la Socim - ditta ex appaltatrice per la costruzione della nuova scuola di viale Torino - abbiamo dato mandato ai nostri legali per ricorrere in appello contro l’ultima sentenza del tribunale di Forlì», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Con l’assestamento di bilancio e la verifica di salvaguardia l’Amministrazione e il Consiglio Comunale sono chiamati al monitoraggio di metà anno dei conti dell’Ente, anche in prospettiva di chiusura di fine anno. L’impegno dei prossimi mesi sarà rivolto soprattutto alla verifica dell’andamento delle entrate, in particolare per quanto riguarda l’imposta di soggiorno. Il Comune di Cesenatico dovrà anche recepire - purtroppo - la quota di spending review prevista con l’ultima legge di bilancio dal Governo che si attesterà su minori trasferimenti compresi tra i 60.000 euro e i 90.000 euro. Ringrazio gli uffici e il Ragioniere Capo Laghi per il costante impegno profuso», il commento dell’assessore Jacopo Agostini.