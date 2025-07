Cesenatico, scuola dell’infanzia “Aldini” e tempo pieno: la raccolta firme si avvicina a quota mille

Scuola dell’Infanzia “Mirca Aldini” e tempo pieno. La raccolta firme si avvia verso quota mille. “Con grande soddisfazione - dichiarano i promotori - annunciamo che, a raccolta firme ancora in corso, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il traguardo delle mille firme a sostegno del tempo pieno presso la scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cesenatico. Un sentito ringraziamento va a tutti i firmatari (cittadini di Cesenatico e non solo) che si sono stretti attorno ai genitori ed ai bambini della scuola di Cannucceto, dimostrando vicinanza, partecipazione ed attenzione a una questione che riguarda l’intera comunità, riconoscendo l’importanza di un’educazione inclusiva, serena, continuativa.

La quantità di firme raccolte testimonia quanto la scuola sia riconosciuta come un bene comune da tutelare e preservare ed il numero stesso non può passare né inosservato né tanto meno inascoltato: non vi è niente di superiore e più importante rispetto alla richiesta di 1.000 cittadini. Nei prossimi giorni, la raccolta firme verrà consegnata alla Dirigente Scolastica del I Circolo di Cesenatico, a cui sarà formalmente richiesto un ulteriore incontro per comprendere il futuro della scuola e per esprimere, con rispetto e determinazione, l’amore e la sensibilità che la comunità ha manifestato verso questo problema”.