Cesenatico, scuola Arfelli: gli alunni alla ex Saffi nel 2025-2026

Dopo il completamento e l’inaugurazione della nuova scuola di viale Torino, proseguono i lavori da parte dell’amministrazione su tutti gli edifici scolastici e stanno per partire le operazioni di adeguamento sismico della scuola media “Dante Arfelli” di via Sozzi a cui va aggiunto un intervento sulla palestra e sulla copertura per un investimento totale da 1.500.000 euro. Gli alunni delle classi svolgeranno le lezioni di tutto l’anno scolastico 2025/2026 presso la sede dell’ex scuola primaria “2 agosto 1849” di via Saffi, edificio sui cui si è intervenuti di recente con un consolidamento strutturale. I tempi per i lavori alla scuola Arfelli sono stringenti per via del finanziamento che arriva dal fondo Pnrr (in parte anche da fondi comunali) e dunque si è scelto di operare contemporaneamente in tutto l’edificio al fine di tutelare la sicurezza di alunni e personale scolastico; per questo si è optato per il trasferimento in via Saffi in modo da rendere più funzionale la quotidianità scolastica, mentre i moduli prefabbricati potranno essere utilizzati per ospitare segreteria della direzione e attività didattiche complementari. Per agevolare il trasferimento, gli esami di stato di questo anno scolastico saranno svolti nella sede di via Cremona. Coloro che avevano fatto richiesta di trasporto per il plesso di via Sozzi avranno garantito – alle medesime condizioni – il trasporto per il plesso di via Saffi.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Stiamo portando avanti un lavoro strutturale e ampio su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Siamo intervenuti sulla scuola di Sala, poi sulla “Saffi” per il miglioramento e l’efficientamento sismico e recentemente abbiamo inaugurato il nuovo Polo di viale Torino. Nel bilancio di previsione abbiamo inoltre già inserito gli interventi sulla scuola elementare Caboto e sulla scuola elementare di Villalta oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone. Adesso siamo pronti a intervenire sulla scuola Arfelli e il finanziamento del Pnrr ci impone tempistiche molto stringenti, per questo abbiamo ritenuto – di concerto con la direzione scolastica – di trasferire gli alunni in via Saffi dove troveranno un ambiente perfetto per la didattica e saranno tutti insieme»

«Ringrazio la direzione scolastica per la collaborazione, ci rendiamo conto di chiedere un sacrificio sia al personale scolastico che a tutte le famiglie ma stiamo lavorando per rendere il patrimonio scolastico più sicuro ed efficiente. Di concerto con lavori pubblici e ufficio scuola, si è scelto di operare contemporaneamente in tutto l’edificio al fine di tutelare la sicurezza di alunni e personale scolastico e per questo si è optato per il trasferimento in via Saffi in modo da rendere più funzionale la quotidianità scolastica, mentre i moduli prefabbricati potranno essere utilizzati per ospitare segreteria della direzione e attività didattiche complementari», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.