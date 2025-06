Cesenatico, scuola “Aldini”, la rabbia dei genitori: “Il tempo pieno è una necessità”

Scuola “Mirca Aldini” di Cannucceto, monta la rabbia dei genitori contro il sindaco di Cesenatico per la conferma del taglio di una classe a tempo pieno: “Il tempo pieno alla scuola dell’infanzia “Mirca Aldini” di Cannucceto non è un optional - si legge in una nota - ma un diritto e una necessità per le famiglie. La decisione di attivare una sezione solo a tempo ridotto ignora le esigenze del territorio e contraddice le reali dinamiche demografiche. Affermare che la maggior parte delle iscrizioni proviene da fuori bacino non corrisponde al vero, oltre a condannare la scuola a chiusura certa molte famiglie risiedono in frazioni come Villalta e Borella, che non dispongono di una scuola dell’infanzia. La scuola di Cannucceto rappresenta per loro l’unica scelta sensata e accessibile, oltre a essere riconosciuta da anni come un’eccellenza educativa del territorio. È grave che si voglia disattendere la volontà delle famiglie, che hanno scelto consapevolmente quella scuola per l’offerta formativa e per la possibilità del tempo pieno. Penalizzarle oggi significa non rispettare il principio di continuità e fiducia nel sistema pubblico. L’Amministrazione comunale, che in passato ha dimostrato attenzione e impegno intervenendo per garantire sezioni e servizi scolastici in altre zone del territorio, è ora chiamata a fare lo stesso per Cannucceto. Le famiglie chiedono coerenza e azioni concrete, non promesse rinviate all’anno prossimo. Il tempo pieno va ripristinato subito: le scelte delle famiglie vanno rispettate, non ignorate”.