Scritte no vax al cimitero di Cesenatico a imbrattare un luogo destinato alla memoria dei defunti. “Il cimitero di Cesenatico - scrive il sindaco Matteo Gozzoli - é stato imbrattato da vergognosi slogan no-vax, un episodio di una stupidità tale che fatico anche solo a commentarlo. Interverremo al più presto per sistemare un luogo così importante per la nostra comunità in cui non può esserci spazio per questi gesti”.