Cesenatico, scoperto mentre spaccia cocaina al bar: 30enne arrestato

Nella serata di martedì 17 marzo, il personale del Comando di Polizia Locale di Cesenatico ha effettuato una serie di controlli in materia di sicurezza urbana nelle zone di Valverde e Villamarina. Nel corso dell’attività ispettiva in un bar in via Delle Nazioni gli agenti hanno notato un uomo, di circa 30 anni, che alla vista delle uniformi, si allontanava velocemente tenendo la mano all’interno del giubbotto come nel tentativo di occultare qualcosa. Prontamente raggiunto, l’albanese classe ‘95 residente nella provincia di Forlì-Cesena, ha consegnato spontaneamente 10 dosi di cocaina. Sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti circa mille euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio.

La perquisizione è stata così estesa, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila “Yuma” e con la collaborazione di personale del Comando di Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, all’abitazione dell’uomo a Sogliano sul Rubicone. L’attività di ricerca ha permesso di rinvenire, occultate all’interno dell’armadio della camera da letto, ulteriori 71 dosi di cocaina pronte alla vendita, 5 “sassi” di cocaina, un bilancino elettronico di precisione funzionante nonché materiale per il confezionamento. Considerato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, oltre un etto, e le modalità di presentazione, gli uomini del Comando di Polizia Locale di Cesenatico hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale di Cesena in attesa della direttissima che si è tenuta mercoledì 18 marzo. L’arresto è stato convalidato e la persona è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

«Ringrazio gli agenti che hanno portato a termine un’operazione importante sul nostro territorio, intervenendo prontamente e in maniera professionale. La Polizia Locale continua a lavorare giorno dopo giorno, con una presenza costante sul territorio in ogni momento dell’anno», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.