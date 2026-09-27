Cesenatico, scontro frontale tra due auto

Intorno alle 18 di oggi, domenica 27 settembre, in Via Staggi nel comune di Cesenatico, si e verificato un incidente stradale frontale che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto e intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cesenatico. L’equipaggio giunto sul luogo dell’evento ha provveduto a estrarre dall’abitacolo di uno dei veicoli coinvolti una donna, per poi effettuare la messa in sicurezza dell’intera area interessata dal sinistro. Per i rilievi di competenza e per l’assistenza sanitaria alle persone coinvolte sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118.