Cesenatico: Schettini, Prati e Pennacchi a “Ribalta Marrea” 2025

Vincenzo Schettini con la “Fisica che ci piace - la fisica dell’estate” inaugurerà la stagione il 19 giugno alle 21. Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, vero e proprio “one man show” accompagnerà i presenti in una “lezione” coinvolgente, accessibile e fresca, dove non mancheranno spunti di riflessione.

Le prevendite di questi tre spettacoli saranno online intorno alle 12 di lunedì 24 marzo su vivaticket.

Il prezzo del singolo biglietto per il singolo evento è di 20 euro (+ prevendita) in platea e di 15 euro (+ prevendita) in tribuna non numerata. Questi tre eventi sono in collaborazione con Sillaba.

«In questa estate 2025, si torna alle origini con gli spettacoli nel palco di Largo Cappuccini – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – Prossimamente sveleremo altri appuntamenti al Teatro all’Aperto; con queste anteprime poniamo l’accento su eventi culturali e al passo con i tempi moderni in grado di abbracciare un pubblico trasversale». Confermato anche il JuJu Memorial che, come da tradizione, sarà in Piazza Spose dei Marinai.