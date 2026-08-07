Cesenatico, salvò un ragazzo che voleva suicidarsi buttandosi nel porto canale: medaglia d’oro al luogotenente Gadaleta

Lo scorso 21 luglio, alla cerimonia di Roma presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il presidente della Camera Lorenzo Fontana assieme al Comandante Generale Sergio Liardo, ha conferito al 1° luogotenente Giulio Gadaleta, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, la Medaglia d’Oro al Merito Civile per l’episodio accaduto il 7 dicembre 2016 nelle acque antistanti il porto di Cesenatico.

Questa la motivazione: “Con estrema prontezza, insieme a un altro operatore, interveniva in soccorso di un giovane che, con evidenti intenti suicidi, si era gettato in acqua, in balia della corrente. Nonostante le acque gelide e la presenza di traffico navale, riusciva ad afferrare con forza il malcapitato, ormai privo di coscienza, tenendolo a galla e conducendolo a bordo della vedetta intervenuta, in attesa dei soccorsi sanitari a cui l’uomo veniva affidato, dimostrando un chiaro esempio di prontezza e senso del dovere”.

Un atto di eccezionale coraggio, determinazione, grande solidarietà e alto senso civico che viene celebrato come esempio di dedizione al servizio e di professionalità, valori che da sempre contraddistinguono il lavoro del personale della Guardia Costiera sul territorio.