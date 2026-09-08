Cesenatico, salvarono in extremis una donna che voleva buttarsi dal balcone: premiati due Carabinieri

Una donna che voleva buttarsi dal balcone a Cesenatico. Una vita salvata durante un tempestivo intervento, così, per due Carabinieri, ieri è arrivata la consegna del riconoscimento, da parte del Comandante Provinciale di Forlì-Cesena Colonnello Gianluigi Di Pilato, avvenuta nel corso di una breve cerimonia.

Il compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, è stato consegnato al Brigadiere Giacinto Fulvi e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Alfano – effettivi all’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Cesenatico – che lo scorso 27 giugno “evidenziando spiccata iniziativa e risolutezza” hanno salvato la vita a una donna che voleva buttarsi dal balcone. Quel giorno, una volta fatto accesso all’appartamento, i militari hanno trovato il marito della donna, ormai stremato, che con le ultime forze stava cercando di trattenerla: mentre si trovava già sporta oltre la ringhiera del balcone i militari, con una mossa repentina, sono riusciti ad afferrarla e a metterla in sicurezza all’interno dell’abitazione, impedendo l’insano gesto.

Il Colonnello Gianluigi Di Pilato, ringraziando e complimentandosi con i carabinieri, ha posto in risalto “il particolare valore umano, oltre che professionale, dei gesti compiuti, espressione più autentica dei valori di solidarietà e generosità che da sempre animano i militari dell’Arma dei carabinieri”.