Cesenatico, sabato e domenica arriva il Triathlon: le modifiche alla viabilità

Continuano i grandi eventi sportivo di Cesenatico e la città si preparata ad ospitare “Adriatic Series Triathlon”, una gara per atleti professionisti e dilettanti che si svolgerà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Il triathlon olimpico è un evento ormai consolidato per tutti gli appassionati di questa disciplina ma a Cesenatico ci sarà spazio per il triathlon su distanze più corte, ideali per tutti gli sportivi. Per le due giornate di gara sono previste modifiche alla viabilità.

La viabilità

Dalle ore 7 del 30/08/2024 fino alle ore 13 del 02/09/2024, istituzione di temporaneo divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Giardini al mare nel tratto fra piazza Costa e viale Trento ( esclusa), nello stradello di piazza Costa lato Rimini in ambo i lati, via Ortigara, via Isonzo, via Carso e via Bologna, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giardini al Mare;

dalle ore 7 del 31/08/2024 alle ore 13 del 1/09/2024 istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione in via Roma, nel tratto compreso tra via Carducci e via dei Mille;

dalle ore 15 del 30/08/2024 fino alle ore 13 del 01/09/2024, istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione in viale Roma nel tratto lato Rimini a fianco il palazzo del Turismo ( 4 stalli blu) ed in via dei Mille nel tratto, ambo i lati, a fianco del palazzo del turismo;

dalle ore 7 fino alle ore 19.30 del 31/08/2024 e dalle ore 7 fino alle ore 17.30 del 01/09/2024 istituzione di temporaneo divieto di transito ad esclusione dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari per accedere alle aree private degli stessi fino alle ore 12 in via Giardini al Mare parte lato bagni, comprese le mezze lune, nel tratto compreso tra via Montegrappa ( esclusa) e via Montello;

dalle ore 7 del 31/08/ 2024 alle ore 17.30 del 01/09/2024 istituzione di temporaneo divieto di sosta con rimozione anche per motocicli e biciclette, in via Giardini al Mare parte lato bagni, comprese le mezze lune, nel tratto compreso tra via Montegrappa (esclusa) e via Montello;

dalle ore 10 fino alle 19. 30 del 31/08/2024, l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di qualsiasi specie nelle seguenti vie: Giardini al Mare nella rotatoria dietro al Grand Hotel , Carducci da via Montenero (esclusa) a via Dante Alighieri (esclusa ) con pre chiusura in via Ferrara, via Panzini - via Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri con pre chiusura in via Zara e in via Deledda ;

dalle ore 10 fino alle 17. 30 del 01/09/2024, l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di qualsiasi specie nelle seguenti vie: Giardini al Mare nella rotatoria dietro al Grand Hotel , Carducci da via Montenero ( esclusa) a via Dante Alighieri (esclusa ) con pre chiusura in via Ferrara, via Panzini - via Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri con pre chiusura in via Zara e in via Deledda;

dalle ore 11 fino alle 19.30 del 31/08/2024, l’istituzione del Divieto di Transito ai veicoli di qualsiasi specie nelle seguenti vie: - via Dante Alighieri , - rotonda sotto al cavalcaferrovia nella via Bramante da via G. Romano a via Saffi mettere pre-chiusura in via Carducci all’intersezione con via Melozzo da Forlì e in via Caravaggio per Mengoni, via Canova all’intersezione con via Caravaggio, Melozzo all’intersezione con via Antonelli ; - Saffi dalla piscina comunale (con pre-chiusure in via Torino e in via Zara) fino all’immissione del cavalca - ferrovia in via Saffi; - Cavalca ferrovia di via Dante; - Rondò del Ciclista, nel tratto della via Litorale Marina compreso fra lo stabilimento Opel e la via Della Costituzione; - rotonda dei Due Tigli nella parte Sud - Est per metri 5 (cinque) dal margine esterno per congiungere il percorso dei ciclisti da via S.P.98 alla via Pisciatello; - Pisciatello dalla rotonda dei Due Tigli alla via Fiorentina; - Fiorentina da via Pisciatello a via Fossa (fanno eccezione i veicoli di polizia e di soccorso, di emergenza, di scorta tecnica e della giuria di gara); Con pre chiusura in via Canale Bonificazione x via Settembrini e in via Canale Bonificazione x via Fiorentina;

dalle ore 11 fino alle 17.30 del 01/09/2024, l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di qualsiasi specie nelle seguenti vie: - via Dante Alighieri , - rotonda sotto al cavalca ferrovia nella via Bramante da via G. Romano a via Saffi mettere pre-chiusura in via Carducci all’intersezione con via Melozzo da Forlì e in via Caravaggio x Mengoni, via Canova all’intersezione con via Caravaggio, Melozzo all’intersezione con via Antonelli ; - Saffi dalla piscina comunale (con pre-chiusure in via Torino e in via Zara) fino all’immissione del cavalcaferrovia in via Saffi; - Cavalcaferrovia di via Dante a partire dal Rondò del Ciclista, nel tratto della via Litorale Marina a via Saffi;

dalle ore 7 alle ore 19.30 del 31/08/2024 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle vie: Giardini al Mare nella sola rotatoria dietro al Grand Hotel, via Roma nel tratto fra via Dei Mille e via Carducci (con riserva posti all’organizzazione con pass), Carducci da via Montenero a via Dante Alighieri (compresa), Via Deledda nel tratto fra via Carducci e il Mare, Quasimodo nel tratto fra via Carducci e il Mare, Svevo, nel tratto fra via Carducci e il Mare, Pirandello nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille - Panzini, - Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri, - Dante Alighieri, - via Saffi dall’immissione del cavalca ferrovia all’intersezione di via Bramante con la via G. Romano, via Pisciatello dalla rotonda dei Due Tigli alla via Fiorentina; - Fiorentina da via Pisciatello a via Fossa ed in P.zza Marconi (ad esclusione, in p.zza Marconi, dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari ( con contrassegno dello stabilimento Balneare con possibilità di accedere/uscire fino alle ore 12,00 e solo dopo la riapertura della frazione di ciclismo);

dalle ore 7 alle ore 17.30 del 01/09/2024 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle vie: Giardini al Mare nella sola rotatoria dietro al Grand Hotel, via Roma nel tratto fra via Dei Mille e via Carducci (con riserva posti all’organizzazione con pass), Carducci da via Montenero a via Dante Alighieri (compresa), Via Deledda nel tratto fra via Carducci e il Mare, Quasimodo nel tratto fra via Carducci e il Mare, Svevo, nel tratto fra via Carducci e il Mare, Pirandello nel tratto fra via Carducci e via Dei Mille - Panzini, - Dei Mille da via Panzini a via Dante Alighieri, - Dante Alighieri, - via Saffi dall’immissione del cavalca ferrovia all’intersezione di via Bramante con la via G. Romano, via Saffi nel tratto compreso fra la via Dante ed il Parcheggio della Piscina comunale (ad esclusione, in p.zza Marconi, dei titolari e dei dipendenti degli stabilimenti balneari - con contrassegno dello stabilimento Balneare - con possibilità di accedere/uscire fino alle ore 12,00 e solo dopo la riapertura della frazione di ciclismo);

dalle ore 11 fino alle 19.30 del 31/08/2024, l’istituzione del senso unico di marcia in via Fiorentina nel tratto fra via Pisciatello e via Rigossa ed in via Rigossa nel tratto fra via Fiorentina e via fenili con direzione di marcia Via Pisciatello – via Fenili.