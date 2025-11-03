Cesenatico, ruba in tabaccheria a Cesena: viola le misure alternative e finisce in carcere

Nella scorsa giornata, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 47enne, in esecuzione al provvedimento di ripristino della misura cautelare in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Bologna. L’uomo, che deve scontare un residuo di pena detentiva fino a giugno 2026 per un furto commesso in una tabaccheria di Cesena nel 2014, aveva ottenuto la concessione di una misura alternativa al carcere. In più occasioni però, il 47enne ha contravvenuto alle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza, con condotte accertate dai carabinieri che procedevano al controllo e ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; pertanto il magistrato di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e l’immediato ripristino della detenzione in carcere. I militari della Stazione carabinieri di Cesenatico, che hanno rintracciato l’uomo presso una struttura alberghiera del posto, dopo le formalità di rito connesse con l’esecuzione del provvedimento, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà il residuo pena disposto dall’Autorità Giudiziaria.