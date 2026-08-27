Cesenatico, ruba di notte casse di bevande al chiosco di piadina, scoperto e denunciato

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 60enne italiano, presunto autore del reato di “furto aggravato”, avvenuto – in piena notte – all’interno di una piadineria di Cesenatico.

In occasione del sopralluogo effettuato, dopo aver accertato la tipologia di refurtiva e la condotta dell’autore (che nella circostanza si era coperto il volto) nonché i riscontri già ottenuti per analoghi furti perpetrati recentemente nello stesso comune, i carabinieri si sono messi tempestivamente sulle tracce di un uomo già notoper analoghe vicende penali intercettandolo alla guida della propria vettura. L’immediato controllo del mezzo consentiva il rinvenimento di gran parte della refurtiva, ossia svariate casse e confezioni di bevande (alcoliche e non), del valore complessivo di alcune centinaia di euro, successivamente restituite al legittimo proprietario.

Nonostante l’autore del furto avesse agito con il volto coperto - immortalato dalle immagini del sistema di videosorveglianza – le caratteristiche fisichee la conoscenza degli individui dediti a tali attività delittuose, ha consentito ai carabinieri di portare a termine un pronto e risolutivo intervento.