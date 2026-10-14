Cesenatico, ruba cabaret di paste poi trovato nella colonia abbandonata

Ieri mattina le paste del bar Aragosta di Cesenatico sono andate a ruba. Questa volta però, non in senso figurato.

Quando i titolari si sono recati a lavoro, hanno trovato una spiacevole sorpresa: i cabaret delle paste erano scomparsi. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza è stato possibile ricostruire l’accaduto. «I due pasticceri hanno portato al bar 4-5 cabaret alla mattina presto – spiega il titolare –, poi è arrivato un ragazzo che li ha presi tutti». Il ladro sarebbe entrato nel locale senza causare alcun danno.

Subito dopo si attivata la Polizia locale, che si è messa alla ricerca del responsabile. Mentre stavano tenendo d’occhio una colonia abbandonata, gli agenti hanno visto tre persone, con a fianco i cabaret del bar Aragosta, vuoti. Durante il controllo, sarebbe stata trovata anche una spada medievale.

I tre sono stati identificati e denunciati per essere entrati illegalmente in un’area privata. Per proseguire nelle indagini, i vigili attendono che il titolare del bar presenti una denuncia.