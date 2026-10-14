Cesenatico, ruba cabaret di paste poi trovato nella colonia abbandonata

Cesenatico
  • 14 ottobre 2026
Episodio avvenuto ieri mattina al bar Aragosta (Foto Gianmaria Zanotti)
Episodio avvenuto ieri mattina al bar Aragosta (Foto Gianmaria Zanotti)

Ieri mattina le paste del bar Aragosta di Cesenatico sono andate a ruba. Questa volta però, non in senso figurato.

Quando i titolari si sono recati a lavoro, hanno trovato una spiacevole sorpresa: i cabaret delle paste erano scomparsi. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza è stato possibile ricostruire l’accaduto. «I due pasticceri hanno portato al bar 4-5 cabaret alla mattina presto – spiega il titolare –, poi è arrivato un ragazzo che li ha presi tutti». Il ladro sarebbe entrato nel locale senza causare alcun danno.

Subito dopo si attivata la Polizia locale, che si è messa alla ricerca del responsabile. Mentre stavano tenendo d’occhio una colonia abbandonata, gli agenti hanno visto tre persone, con a fianco i cabaret del bar Aragosta, vuoti. Durante il controllo, sarebbe stata trovata anche una spada medievale.

I tre sono stati identificati e denunciati per essere entrati illegalmente in un’area privata. Per proseguire nelle indagini, i vigili attendono che il titolare del bar presenti una denuncia.

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