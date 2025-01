Cesenatico, ruba 500 euro al bar ma viene scoperto e denunciato

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno deferito in stato di libertà un uomo di 37 anni, presunto autore del reato di furto aggravato. Nella notte del 30 dicembre scorso, una persona, mediante l’effrazione di una porta d’ingresso, si era introdotta in un bar di Cesenatico, asportando il registratore di cassa contenente la somma di circa 500 euro. La mattina seguente, il titolare dell’esercizio commerciale, constatato il furto, si è recato presso la locale stazione carabinieri per formalizzare la denuncia. Le immediate indagini avviate dai militari operanti, espletate anche attraverso accurati rilievi tecnici e un dettagliato sopralluogo, hanno permesso di identificare in tempi brevi il presunto autore del reato, un soggetto residente in una provincia limitrofa, che è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria.