Cesenatico, ruba 400 pacchetti di sigarette, i Carabinieri lo inseguono e si schianta contro un palo: giovane denunciato

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un giovane per “furto aggravato” e “resistenza a pubblico ufficiale”, poiché, a seguito di una segnalazione di furto presso un esercizio pubblico delle campagne di Cesenatico, è stato intercettato dai Carabinieri, prontamente intervenuti. Il giovane si era dato alla fuga a bordo di un’auto che, nel corso di un breve inseguimento conclusosi contro un palo dell’illuminazione pubblica, ha abbandonato per fuggire a piedi. A bordo del veicolo, da tempo in uso al fuggitivo, sono stati rinvenuti 400 pacchetti di sigarette, numerose lattine/bottiglie di bevande alcoliche nonché denaro contante, per un valore di alcune migliaia di euro. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla parte lesa mentre l’autore, poi compiutamente identificato, è stato denunciato.

I Carabinieri hanno anche denunciato quattro persone per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minino di 0,88 g/l e un massimo di 2,86 g/l, automobilisti a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione mentre in tutti i casi i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Una denuncia anche per “guida con patente revocata” (reiterazione nel biennio) e un’altra per “inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cesenatico”.