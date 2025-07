Cesenatico, Roberto Ferrari e Regina il 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai

“Disco in piazza Cesenatico” continua con il secondo appuntamento. Dopo il grande successo in Piazza Costa, sabato 26 luglio Roberto Ferrari arriva in Piazza Spose dei Marinai con Regina, cantante cult della dance anni ‘80 e ‘90. Non solo un dj set ma un vero e proprio concerto live per una serata affacciati sul mare di Cesenatico. Ferrari direttamente da Radio Deejay porterà quattro diversi dj set con 2 ore non-stop con brani ricercati, remix esclusivi e un viaggio musicale che attraversa le hit di oggi fino agli indimenticabili anni ’80 e ’90. Il tutto amplificato da un palco con oltre 20.000 watt di pura energia, effetti video spettacolari e giochi di luce. Roberto Ferrari è una storica voce di Radio Deejay, che dal 1988 ci accompagna ogni giorno con il suo inconfondibile stile e, da ben 27 anni, fa coppia fissa con Dj Angelo nel mitico programma comico “Ciao Belli”. Amatissimo per i suoi celebri scherzi telefonici – impossibile dimenticare quello cult alla famiglia Cosentina del 2003, ancora virale dopo oltre 20 anni – Roberto è anche un grande protagonista della scena musicale italiana. Dietro alla consolle dal 1984, ha realizzato oltre 2500 dj set in tutta Italia.