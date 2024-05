Cesenatico, rivive l’atmosfera degli anni mitici delle gare di moto sui circuiti sul lungomare

Lancette del tempo indietro ai campionati iridati di motociclismo che si correvano su circuito cittadino: revival a Cesenatico con biker, custom, musica e sfilate. Il periodo considerato è quello tra la fine degli anni ’50 e il volgere degli anni ’70, quando sul lungomare si sfidavano i grandi campioni in sella a mitici bolidi a due ruote. La bandierina a scacchi si abbassava sul rettilineo e con un rumore assordante i centauri partivano a razzo sotto il grattacielo, imoccando le vie protette e blindate ai lati dalle balle di fieno, in mezzo all’entusiasmo di tanti appassionati assiepati. Erano gli anni dei manubri a trapezio, niente centraline elettroniche, tanto gas, olio di ricino, cuore e coraggio.

Da parecchi anni in Italia le corse cittadine sono vietate per motivi di sicurezza, ma molti ricordano le vecchie moto da corsa e non sono pochi gli odierni cultori di quelle “on the road”. Il “Cafè degli Artisti”, storico ritrovo di biker e rockettari, questo fine settimana farà rivivere un po’ di atmosfera di quegli anni, organizzando il “Cafè Racer Day”, iniziativa patrocinata dal Comune e allestita assieme al “Gas Racing Team Molinella”, specializzato nella gestione di questo tipo di eventi.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma questa sera, con il concerto della rock ‘n’ roll band “Howlin Lou”, e a seguire il dj set di Houston.

Il clou sarà perà domani: a partire dalle 10, ci sarà la rievocazione storica del circuito cittadino su viale Carducci, che si protrarrà fino al tardo pomeriggio. Vecchie moto sfileranno lungo un breve tragitto allestito in tutta sicurezza. Sarà dato spazio alla musica live, e a seguire la benedizione delle moto, le premiazioni degli esemplari più belli, e intrattenimento a volontà.

La prima parte della rievocazione, di mattina, sarà organizzata con manche divise in cilindrate dalla 50cc alla 500cc e classe Special. Verrà poi il momento dei grandi campioni del passato in pista: ex piloti che si presenteranno su moto leggendarie.

Le premiazioni e i saluti sono in programma alle 17.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento, oggi e domani via Milano sarà chiusa al traffico nel tratto fra viale Carducci e viale Dei Mille. Domani non si potrà circolare sempre in viale Carducci, fra via Montello e viale Trento escluso.

Lo start sarà in viale Carducci, di fronte al “Cafè degli Artisti”, dove i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci, col loro staff di fedelissimi, hanno organizzato la festa con rievocazione e le sfilate.