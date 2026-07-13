Cesenatico: ritiri di patente, un foglio di via e un’espulsione

Fine settimana di controlli serrati sul litorale da parte degli agenti del Presidio estivo di Polizia, impegnati a garantire la sicurezza in vista del picco di presenze turistiche. Tra venerdì e domenica una ventina di volanti, affiancate da personale in abiti civili, hanno pattugliato l’intero territorio di competenza, monitorando da vicino anche i grandi eventi del weekend, a partire dallo spettacolo dei droni nella zona della spiaggia libera del grattacielo di Cesenatico. Moltissimi gli interventi effettuati per sedare liti o per prestare soccorso a persone in difficoltà, come nel caso di un’anziana caduta nei pressi del porto canale e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Nel corso dei venti posti di blocco istituiti lungo le principali vie d’accesso alla riviera, i poliziotti hanno controllato 110 veicoli e oltre 300 persone. Questo capillare monitoraggio su strada punta a identificare i soggetti con precedenti, fungendo da forte deterrente contro i reati predatori. Durante le verifiche sono state elevate diverse sanzioni al Codice della Strada e ritirate due patenti: una a un sessantenne straniero residente a Cesena che non aveva convertito il titolo estero e l’altra a una donna del Ravennate che guidava con il documento scaduto da oltre un anno. In via Saffi, inoltre, i controlli hanno permesso di rintracciare una quarantenne straniera con diversi precedenti penali, a cui è stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arezzo.

Il piano straordinario ha riguardato anche la movida, con accertamenti a tappeto all’interno di bar, gelaterie e locali da ballo per prevenire la vendita di alcol ai minori e il commercio di armi bianche; gli esercenti controllati sono risultati tutti in regola. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, un quarantenne ravennate è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana, poi sequestrati, e verrà segnalato alla Prefettura. Infine, le attività si sono concluse venerdì mattina con l’espulsione di un cittadino tunisino del 1989, irregolare in Italia e già rintracciato nei giorni scorsi a Cesenatico: l’uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna grazie alle procedure accelerate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì-Cesena.