Cesenatico, ripresi i lavori al Molo di Levante

A Cesenatico sono ripartiti nei giorni scorsi i lavori per ultimare la riqualificazione del Molo di Levante e il termine previsto per le operazioni è fissato entro la stagione estiva 2026. “I lavori - riferisce il Comune in una nota - sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia: l’investimento iniziale previsto era di 1.500.000 (potendo contare per il 98% su un finanziamento regionale) a cui vanno aggiunti 80.000 euro di variazione di bilancio approvati a dicembre 2025 e ulteriori € 150.000 per un totale di € 230.000 aggiuntivi”.

Nella scorsa primavera è stata ultimata la prima parte di riqualificazione con la realizzazione della paratoia orizzontale e il muretto antiesondazione di 96 centimetri. Dopo i lavori eseguiti durante il 2025 e messi in “pausa” per la stagione estiva, le operazioni erano ripartite per completare la sostituzione delle celle e - non potendo utilizzare il pontone per esigenze dettate dalla capitaneria di porto – era stata creata una vera e propria pista per il passaggio dei mezzi pesanti realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Le mareggiate di ottobre e novembre però hanno danneggiato proprio la pista e gran parte dei manufatti prefabbricati costituenti il basamento, oltre a causare ulteriori crolli della banchina di Levante in una porzione non oggetto degli interventi inizialmente progettati posta più a monte.

La ditta ha ripreso in questi giorni i lavori che andranno a terminare entro la stagione estiva 2026. Si procederà alla posa di un elemento aggiuntivo ai fondali delle celle frangiflutto comprensivo di intervento e supporto di subacqueo, di inghisaggi e di aggiunta di massi ciclopici; alla posa di nuovi elementi prefabbricati d’elevazione e d’impalcato per la realizzazione della cella frangiflutto aggiuntiva; alla fornitura posa in opera di palancole per la realizzazione di un palancolato continuo lungo tutta la realizzazione delle nuove celle da progetto, oltre al prolungamento dello stesso davanti la realizzazione della cella aggiuntiva e alla demolizione e successiva ricostruzione della parte di banchina extra-progetto gravemente danneggiata a seguito degli eventi meteomarini avversi.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: “I lavori sono ripresi nei giorni scorsi dopo una pausa tecnica necessaria per il reperimento dei materiali e la riorganizzazione di un cantiere molto complesso perché totalmente esposto alle condizioni meteomarine. Siamo al lavoro in sinergia con la ditta per completare le operazioni in tempo utile per la prossima stagione estiva, consapevoli che si tratta di un punto chiave di Cesenatico”.