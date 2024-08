Cesenatico, ripescato cadavere dal porto canale: è di un 65enne dipendente del Comune

È stato ripescato dal porto canale verso le 19.30 di stasera, più o meno all’altezza di Casa Moretti, il cadavere di un 65enne. Si chiama Claudio Bazzocchi, era un dipendente del Comune di Cesenatico appartenente alle categorie protette e al momento non è chiara la dinamica e il motivo per cui è finito in acqua, da dove è stato tirato fuori senza vita, anche con l’ausilio dei sommozzatori. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari fin dal primo pomeriggio. Qualcuno, poco prima che una persona notasse il suo corso che galleggiava in acqua, lo aveva visto dirigersi verso il canale in bicicletta, mezzo che usava sempre. Abitava nella zona di Ponente e quella con cui doveva fare i conti era una disabilità acquisita a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto tanti anni fa. Grande il dolore di tanti che lo conoscevano, incluso il sindaco Matteo Gozzoli, che rivolge le più sentite condoglianze ai suoi cari, ricordandolo come «un uomo splendido, che regalava sempre un saluto, una battuta».