Cesenatico, rimossa la carcassa del pesce luna spiaggiato

È stato recuperato questa mattina e portato a Ravenna, dove verrà smaltito ma non prima di eseguire rilievi sulla carcassa, di cui si occuperanno gli esperti del Centro Ricerche Marine di Cesenatico, il grande pesce luna avvistato ieri a due passi dalla riva nella zona di Valverde. Più o meno, era all’altezza della scuola di ristorazione Ial. La rarità del ritrovamento di quella specie da queste parti è attestata dal fatto che negli ultimi decenni nell’alto Adriatico si contano sulle dita di una mano, perché vive in mari più caldi. L’esemplare spiaggiato a Cesenatico aveva un diametro di 1 metro e 20 centimetri e pesava più di una tonnellata. Per spostarlo è stato necessario usare un trattore.