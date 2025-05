Cesenatico, “Rilegno” a gonfie vele: nel 2024 riciclate oltre 1,7 milioni di tonnellate

“Rilegno” ha riciclato più di 1,7 milioni di tonnellate di legno. Se non sono risultati da record poco ci manca per l’economia circolare del legno con ben oltre il 67 per cento degli imballaggi immessi al consumo avviato a riciclo. Cresce ancora il dato del riutilizzo con oltre 70 milioni di pallet rigenerati. Sono i dati salienti del 2024 presentati da “Rilegno” ieri agli operatori del settore nella cornice del Grand Hotel da Vinci, a Cesenatico dove ha sede il consorzio alla cui guida ancora per il prossimo triennio è stato confermato Nicola Semeraro.

Riciclo imballaggi

Il Consorzio “Rilegno” conferma il ruolo di riferimento nazionale per la filiera del riciclo degli imballaggi in legno, con risultati che consolidano un modello virtuoso di economia circolare: 1.755.940 tonnellate di legno sono state avviate a riciclo, di cui il 45,69 per cento è costituito da imballaggi. Il tasso complessivo di riciclo come detto che è del 67,14 per cento, rispetto all’immesso al consumo di oltre 3,4 milioni di tonnellate, e in crescita di 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Perlopiù concentrati nella produzione pannelli e truciolati. Da ricordare come l’obiettivo fissato dal nuovo Regolamento Imballaggi Ue sia del 30% entro il 2030.

Rigenerazione del pallet

Tra le voci più rilevanti spicca quella relativa alla rigenerazione dei pallet, asset centrale della filiera, con 945.000 tonnellate di pallet recuperati, equivalenti a più di 70 milioni di unità reimmesse in circolazione.

Emilia Romagna seconda

A livello territoriale, nel riutilizzo, è la Lombardia a primeggiare con 300.996 tonnellate (il 32% del totale), seconda l’Emilia Romagna con 125.758 tonnellate, seguita da Piemonte con 117.376, Veneto 105.669 e Toscana 90.661. “Rilegno” ha raccolto in Emilia Romagna e avviato a riciclo 119mila tonnellate di legno, pari al 6,78% del totale. Sono 32 le piattaforme convenzionate con “Rilegno” per la raccolta del legno e degli imballaggi in regione ( di cui 7 in provincia di Forlì-Cesena, 3 a Ravenna 1 a Rimini) e 5 gli impianti di riciclo.

Soddisfatto il presidente