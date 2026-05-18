Cesenatico ricorda il poeta Simoncelli con un evento in teatro a un anno dalla morte

La comunità di Cesenatico e non solo si prepara a ricordare Stefano Simoncelli con una giornata intitolata “A beneficio di un’assenza”, nel primo anniversario della sua morte. Organizzata dal Comune di Cesenatico e da Casa Moretti, si terrà venerdì 22 maggio, nel teatro comunale della città dell’indimenticato poeta, venuto meno all’età di 75 anni.

Dalle 15.30, dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola Massimo Raffaeli (“Dal fondo degli anni Settanta”); Roberta Ioli (“Con l’andatura obliqua dell’alfiere: il gioco serio di Stefano Simoncelli”), Giancarlo Sissa (“Una furibonda tenerezza. L’opera in prosa poetica di Stefano Simoncelli”), Fabio Pusterla (“Verdi e Mazzini, Francesco Scarabicchi e Stefano Simoncelli, due percorsi dentro l’assenza”), Pasquale Di Palmo (“Ricorrenze di Eros e Thanatos nella stagione dell’ultimo Simoncelli”), Mario Santagostini (“Una discussione animata”), Brunella Garavini (“Voci dall’archivio di Stefano Simoncelli”). Condurrà l’evento Renzo Cremante. Seguirà alle 18.30 un omaggio con letture di Lelia Serra e musiche di Patrizio e Stefano Fariselli.

Intanto, la moglie Daniela, la suocera Terry e Giuseppina e Tina hanno voluto ricordare il primo anno senza Stefano Simoncelli con un manifesto pubblico che riporta alcuni famosi versi tratti da “Hotel degli introvabili”, che il poeta cesenaticense dedicò a suo padre.