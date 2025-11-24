Cesenatico, respinto il ricorso della Farmacia San Pietro ma fa appello e si va al Consiglio di Stato

Ci sono voluti 5 anni ma alla fine l’esito è arrivato e, almeno in primo grado, ha dato torto alla titolare della farmacia San Pietro che ha deciso di fare appello al Consiglio di Stato. Continua quindi lo scontro tra la titolare della Farmacia San Pietro, la più recente delle “sedi farmaceutiche” aperte su disposizione del Comune. La contesa riguarda la “Pianta organica delle farmacie” approvata dal comune nel 2020 identica a quella del 2018, e confermata tra l’altro anche nel 2022 e nel 2024, documento che secondo la titolare la penalizzerebbe ingiustamente.