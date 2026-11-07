Cesenatico, recuperate 26 tartarughe in una notte e c’è anche una specie rara in Adriatico GALLERY

CESENATICO. 26 tartarughe marine salvate dagli equipaggi di 3 pescherecci che le hanno catturate accidentalmente durante la pesca. E’ il risultato della notte di lavoro conclusa al porto di Cesenatico dove sono state consegnate ai ricercatori del Cestha. Un numero eccezionale, che porta il nuovo record a quasi tre volte quello precedente, fermo a 9 esemplari. A rendere possibile questo risultato sono stati i pescatori delle imbarcazioni Nonna Rina, Martin Pescatore e Gabbiano, da anni impegnati al fianco del Centro di ricerca e recupero delle tartarughe marine Cestha di Ravenna in un programma dedicato alla riduzione degli effetti delle catture accidentali. Si tratta di una delle più importanti iniziative di questo genere condotte in Italia, che ha permesso fino a oggi di prendere in carico oltre 600 tartarughe marine. «Alla base della collaborazione», spiega il Cestha in una nota, «c’è un protocollo operativo sperimentale che modifica la gestione delle tartarughe accidentalmente finite nelle reti. Anziché liberarle immediatamente in mare, i pescatori le trattengono temporaneamente a bordo fino al rientro in porto, dove vengono affidate al personale specializzato di Cestha. Biologi marini e veterinari possono così verificarne le condizioni di salute, intervenire con eventuali trattamenti e programmare il successivo rilascio in mare. Una procedura che richiede agli equipaggi un impegno significativo, soprattutto quando il numero degli animali catturati è particolarmente elevato. Gestire una o due tartarughe a bordo è infatti molto diverso dal doverne ospitare contemporaneamente anche dieci, come accaduto durante questa notte eccezionale. Per questo i ricercatori sottolineano il valore della disponibilità e della sensibilità dimostrate dai pescatori, senza le quali un’attività di conservazione di questa portata non sarebbe possibile. I risultati del programma confermano l’importanza di questa collaborazione: la quasi totalità delle tartarughe prese in carico riesce successivamente a tornare in mare, dopo aver ricevuto i controlli e le cure necessarie. Un sistema che permette di limitare fortemente l’impatto della pesca sugli animali e, contemporaneamente, di acquisire dati scientifici utili a comprendere l’andamento della presenza delle tartarughe marine nelle acque adriatiche».

La Tartaruga Verde

Oltre al primato numerico, la notte di Cesenatico ha riservato ai ricercatori un’altra sorpresa. Tra i 26 esemplari consegnati al Centro si trovava infatti anche una tartaruga verde (Chelonia mydas), una specie la cui presenza nell’Alto Adriatico è decisamente meno frequente rispetto a quella della comune Caretta caretta. La tartaruga, catturata accidentalmente dal peschereccio Martin Pescatore, è stata chiamata Clorella dai biologi di Cestha Il suo recupero assume un particolare significato perché si tratta del quarto esemplare di tartaruga verde arrivato al Centro negli ultimi dodici mesi, mentre nei dieci anni precedenti non ne era mai stato recuperato uno. Clorella si trova ora presso la struttura di Marina di Ravenna insieme a Posidonia, un’altra tartaruga verde soccorsa soltanto due giorni prima nelle acque di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, dove era stata individuata debilitata e alla deriva. «La comparsa ravvicinata di questi animali rappresenta un elemento di notevole interesse per i ricercatori», spiega il Cestha, «che tuttavia invitano alla cautela. Il numero di osservazioni è ancora troppo ridotto per individuare le ragioni di questo cambiamento, ma il passaggio da nessun recupero in dieci anni a quattro esemplari in appena dodici mesi costituisce un’anomalia che merita di essere approfondita. Segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Grecia, dove durante la scorsa estate i ricercatori hanno rilevato presenze record di tartarughe verdi in aree nelle quali, fino agli anni precedenti, la specie era risultata assente o osservata soltanto occasionalmente». Resta dunque da capire se questa concentrazione di avvistamenti e recuperi rappresenti un fenomeno temporaneo oppure il segnale di una presenza destinata a diventare più frequente anche nell’Alto Adriatico. Un interrogativo al quale soltanto il proseguimento delle attività di monitoraggio potrà contribuire a dare risposta.

Il recupero e la liberazione