Cesenatico, rassegna di film gratuiti per la Giornata Internazionale della Donna

Il Comune di Cesenatico - in collaborazione con Sputnik Cinematografica APS - organizza una rassegna di film per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. “Donne e cinema” si aprirà giovedì 6 marzo con “Il diritto di contare”, proseguirà giovedì 27 marzo con “Romantiche” e si concluderà giovedì 3 aprile con “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Le proiezioni si terranno tutte alle 20.30 al Cinema Rex presso il Palazzo del Turismo e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Parteciperanno Alberto Faggiotto, critico cinematografico, e Claudia D’Angelo, giornalista.

Da venerdì 7 marzo partirà anche “Crochet Class”, un laboratorio creativo di uncinetto curato da “Un mare di lana”. Il corso è gratuito e si terrà nella sede del Centro donna di Cesenatico in via Cesare Battisti 11 nelle giornate del 7 marzo, 14 marzo e 21 marzo dalle 15.30 alle 17.30. Per info e iscrizioni si può chiamare il numero 3332489626 e 3357801342 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.