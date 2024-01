Cesenatico, “Ragazzi ai fornelli”: il corso gratuito parte martedì 13 febbraio

Martedì 13 febbraio parte “Ragazzi ai fornelli”, il corso gratuito di cucina per ragazze e ragazzi organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con IAL - Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Cesenatico. Le date da segnare in calendario sono martedì 13 febbraio, giovedì 15 febbraio, martedì 20 febbraio e giovedì 22 febbraio con 4 cooking class a tema: la prima sarà dedicata alle tradizioni, la seconda ai dolci, la terza alla pasta e la quarta ai cocktail. Il corso si terrà presso l'Istituto IAL di Viale Carducci 225 a Cesenatico. Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni e il corso è totalmente gratuito. Per info e iscrizioni è necessario rivolgersi all'URP del Comune di Cesenatico chiamando lo 0547/79109 oppure lo 0547/79333.