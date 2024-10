Cesenatico raccontata dai cittadini: arrivano sette nuove tracce audio

Il Comune di Cesenatico - all’interno dei finanziamenti del Bando Borghi - ha incaricato Formula Servizi di ampliare il percorso turistico Custodi dell’Arte con sette nuove tracce audio narrate da alcuni cittadini di Cesenatico.

Il progetto di Formula Servizi inaugurato ad agosto del 2022 è un percorso turistico che si sviluppa all’interno della città e che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioni audio inquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa.

L’itinerario è formato da 21 tappe all’interno di Cesenatico in cui 21 cittadini ci prendono per mano e ci raccontano con la loro voce, storie, emozioni, ricordi, esperienze di vita intrecciandoli con il patrimonio materiale e immateriale della città. L’idea sottesa a questo progetto è quella di fornire un punto di vista inedito, grazie al linguaggio della narrazione, che trasforma i luoghi di una città in spazi di incontro e di condivisione, occasione per racconti originali che si intrecciano alla bellezza del territorio, opportunità di conoscenza dal valore altamente creativo in quanto capace di generare nuovi sguardi per gli stessi cittadini, che diventano testimoni del legame tra una città e la collettività che se ne prende cura, di turisti di prossimità o visitatori di ogni provenienza. Per questo ogni narrazione è stata tradotta e registrata anche in lingua inglese e in lingua tedesca. Custodi dell’Arte è un nuovo approccio turistico-culturale, emozionale ed esperienziale, un progetto inclusivo e partecipativo che coinvolge direttamente i cittadini nella promo valorizzazione di un territorio, creando una vera e propria rete di comunità. Custodi dell’Arte è un percorso turistico a disposizione di tutti gratuitamente e può essere fruito singolarmente o in gruppo in qualsiasi momento della giornata, anche di notte e in piena autonomia. È un percorso accessibile a persone con disabilità, pensato a misura d’uomo e per tutte le età, ecologico e slow perché può essere fatto a piedi o in bicicletta. Nei principali punti turistici e culturali della città si può richiedere la mappa cartacea che è scaricabile anche sul sito www.custodidellarte.it