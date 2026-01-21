Cesenatico, raccolta alimentare: cosa donare e come diventare volontari

Sabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno in prima linea come sempre. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.