Cesenatico, raccolta alimentare: cosa donare e come diventare volontari

Cesenatico
  • 21 gennaio 2026
Sabato 24 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città: i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che con il l’impegno e la generosità saranno in prima linea come sempre. Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie indigenti del territorio.

Cosa donare

I prodotti che si potranno donare - mentre si fa la spesa - sono quelli a lunga conservazione come Pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione zucchero, succhi di frutta, confettura in barattolo, fette biscottate, biscotti, merendine, biscotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per igiene personale e della casa, detersivi. I banchetti saranno presenti nei seguenti supermercati: FAMILA Market Bagnarola di via Tobagi, 9; FAMILA Market Sala di Cesenatico di via Campone Sala, 350; FAMILA Cesenatico Statale Adriatica 2100; FAMILA Cesenatico - Villamarina, via Litorale Marina 91/A: CONAD di via A. Gramsci, 33; CONAD di via Cecchini 56; COOP di Via Saffi, 90; al D-PIÙ di Via Negrelli, 24.

Come essere volontario

Chi volesse partecipare anche come volontario e presenziare ai diversi banchetti può rivolgersi a Marilena Pasini chiamando il numero 338 8504885 tutti i giorni dalle ore 15. La presenza dei volontari è richiesta per le ore pomeridiane dalle 12 alle 17.

«L’appuntamento della raccolta alimentare è un momento importante per tutta la nostra comunità e ringrazio i comitati di zona per l’impegno profuso in questa fase organizzativa. Invito chiunque ne abbia possibilità a partecipare all’iniziativa per un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

