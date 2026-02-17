Cesenatico, raccolta abiti usati: i contenitori in cinque aree

Prosegue a Cesenatico la riorganizzazione della raccolta degli abiti usati per renderne più efficace la gestione. Per disincentivare l’uso improprio di alcuni contenitori stradali e migliorare il decoro cittadino, da lunedì 23 febbraio i 20 contenitori attualmente presenti nel territorio cesenaticense saranno concentrati in cinque posizioni strategiche.

In questo modo gli addetti di Hera riusciranno a svuotare più velocemente i contenitori e potranno intervenire in maniera più rapida in caso di abbandoni fuori dai cassonetti, garantendo così un servizio migliore.

Queste le cinque aree individuate, in ciascuna delle quali saranno collocati quattro contenitori: parcheggio del Cimitero in via Mazzini (Ponente) e vicino alla postazione dell’ecomobile nel parcheggio della piscina in via Saffi, in Piazza Don Minzoni (Madonnina), Piazza Pirini (Sala) e Piazza Guido Rossa (Bagnarola).

Il servizio di raccolta solidale degli abiti usati, attivo a Cesenatico da luglio 2023, ha consentito di raccogliere circa 200 tonnellate di abiti ancora in buono stato: 43 tonnellate da luglio a dicembre 2023, altre 80 nel 2024 e 75 nel 2025 destinate a recupero.