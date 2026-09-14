Cesenatico, raccolgono vongole sulla spiaggia con i rastrelli: multa di 400 euro

Rastrelli in spiaggia per pescare vongole, arriva la Guardia Costiera. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso nel tratto di spiaggia libera a Valverde di Cesenatico tra la Colonia don Bosco e Spiaggia Euro Hotel. Alla vista della guardia costiera, i due pescatori hanno recuperato gli attrezzi e il prodotto ittico raccolto, dirigendosi verso la propria auto. I militari li intercettavano poco dopo, procedendo al controllo del veicolo, all’interno del quale venivano rinvenuti due rastrelli e le vongole precedentemente raccolte. L’attività di pesca è risultata effettuata in violazione delle disposizioni dell’Ordinanza Balneare regionale che, durante la stagione balneare estiva, vieta l’esercizio della pesca nella fascia di mare fino a 500 metri dalla costa.

Al termine degli accertamenti venivano elevate due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 400 euro, nei confronti dei due pescatori. Le vongole rinvenute, risultate ancora vive, sono state successivamente rigettate in mare.