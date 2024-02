Cesenatico punta ai grandi eventi con uno stadio da 8mila posti

Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori allo stadio comunale Alfiero Moretti per l'adeguamento antincendio della curva nord e della curva sud al fine di aumentare la capienza complessiva. L'investimento previsto è di 230.000 euro e i lavori sono eseguiti dalla ditta Nimas di Cesenatico. Le operazioni consistono nella realizzazione di nuove uscite di emergenza, messa a norma delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica e all'impianto elettrico di illuminazione, e agli allarmi antincendio dei due settori in questione.

Al momento la capienza complessiva consentita allo stadio è di 2195 spettatori - con le tribune di via Sozzi e via Saffi - e al termine dei lavori si arriverà alla possibilità di arrivare fino a 3300. Questo intervento è propedeutico alla possibilità di ospitare all'interno dell'impianto eventi di intrattenimento extra sportivi con l'obiettivo di aumentare la capienza potenziale fino a 8000 spettatori. Il termine stimato per la fine dei lavori è il mese di aprile a cui seguirà l'iter per avere i permessi necessari rilasciati dai Vigili del Fuoco.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Sono cominciati i lavori all'interno dello stadio che ci permetteranno importanti adeguamenti alle due curve e renderanno l'impianto ancora più sicuro. L'idea è quella di tornare a ospitare grandi eventi extrasportivi come concerti estivi con un assetto modulabili e diversi livelli di capienza da poter sfruttare durante la stagione estiva. In questo senso i lavori sono importanti per l'impianto sportivo in sé ma anche per l'ambito turistico e culturale», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.