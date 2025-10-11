Cesenatico, pubblicato il bando per la comunicazione turistica

Il Comune di Cesenatico ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’affidamento dei servizi di comunicazione integrata in ambito turistico: si tratta di un accordo quadro della durata di 4 anni dal valore economico di € 200.000 annui. Il servizio contempla l’integrazione di strumenti di comunicazione multicanale e multidisciplinari: advertising classico, advertising digitale e monitoraggio delle campagne attuate al fine di raggiungere gli obiettivi di posizionamento del brand fissati dal piano marketing della destinazione. La scelta dell’accordo quadro nasce dalla volontà di dotarsi di uno strumento più dinamico per l’attuazione delle campagne della destinazione coordinate tra le azioni di DMO, destinazione e Apt.

Una delle caratteristiche dell’accordo quadro è la flessibilità: l’operatore individuato diventa partner dell’ente per una vasta gamma di servizi che possono essere attivati e finanziati in maniera agile, rispondendo in maniera dinamica sia all’evoluzione del settore, in cui si affacciano sempre nuovi media, sia alle informazioni in Rral time che gli strumenti di monitoraggio digitale mettono a disposizione. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 di giovedì 13 novembre.