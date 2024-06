Cesenatico, prove di carico sul ponte di viale Roma: conto alla rovescia per la riapertura

Prove di carico sul ponte e conto alla rovescia per la riapertura. Dopo essere stato asfaltato nella notte tra venerdì e sabato scorso, subito ieri mattina sono cominciate le operazione di collaudo di stabilità e portata del ponte di viale Roma, che nel centro urbano attraversa la Vena Mazzarini e i cui lavori di consolidamento strutturale, rivelatisi più complicati del previsto, erano iniziata a fine ottobre 2023. Costruito nella seconda metà degli anni ‘40, dopo che quello che c’era prima era andato distrutto nel corso della Seconda guerra mondiale, il ponte è stato rimesso a nuovo per intero: un intervento reso necessario dal combinato disposto di vetustà, logorio, usura.

Lunedì sul ponte sono cominciate le operazioni di collaudo a partire dalle prove di carico con pesanti automezzi a pieno carico fatti passare contemporaneamente sul ponte, serviti a misurare le deformazioni massime, sotto carico e quelle residue una volta sgravato dai mezzi. Operazione fondamentale per assicurare la sicurezza e la stabilità delle strutture. Conclusa anche quest’ultima fase, entro pochi giorni il ponte di viale Roma dovrebbe tornare ad essere di nuovo aperto al traffico. Dopodiché si dovrà pensare e ricomporre lo stato dei luoghi, rimuovendo lo sbarramento che ha consentito di prosciugare l’acqua dal cantiere per fare i lavori così da far tornare a scorrere la Vena Mazzarini sotto al ponte.

I lavori hanno comportato un investimento di 1.400.000 euro di cui 800mila coperti da fondi europei provenienti dal Pnrr, il resto, 600mila euro, da risorse proprie del Comune di Cesenatico tramite mutuo.